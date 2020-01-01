 
Образование
  Среднее образование

Дошкольное образование

Дополнительное образование

Спортивные школы

Художественные школы 		 
Форумы
  Форумы  
Репетиторы
  Частные репетиторы  
Полезное
  НАШИ КОНКУРСЫ

О проекте

Отдых с детьми

Помощь в выборе школы

Социально-психологическая помощь детям

Медицинские учреждения для детей

Статьи

Советы молодым родителям

Частные объявления

Друзья и партнеры

Дети говорят

Полезные ссылки

Контакты

Справочник 		 




 

 

 

 

 

 

Новости
Поздравление Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова с Международным днём защиты детей
01 июня 2020, 08:00

Снова в школу: ученики в разных странах возвращаются за парты (фото)
Во многих странах речи об открытии школ пока не идет. Но в некоторых из них, где уровень заболеваемости COVID-19 значительно упал, учебные заведения начинают потихоньку оживать

В российских школах задумали отменить общие перемены
В российских школах после их открытия следует отменить общие перемены. Такую рекомендацию по организации работы образовательных учреждений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции выпустил Роспотребнадзор.

Минпросвещения РФ: планирующим поступать в вуз необходимо будет сдать два ЕГЭ по выбору
МОСКВА, 13 мая. Выпускники школ, которые намерены поступать в вуз, должны будут сдать два экзамена по выбору. Об этом сегодня заявил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко в интервью телеканалу «Росиия-24»

Минздрав рекомендовал перенести ЕГЭ
Единый госэкзамен (ЕГЭ) в российских школах из-за коронавируса нельзя будет провести в июне, его нужно перенести, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС

Власти ответили на предложение отменить ЕГЭ
Обеспечить честную и правильную приемную кампанию в российских вузах невозможно без проведения единого государственного экзамена

Три команды «Кибершколы МГУ» вошли в топ-10 соревнований Moscow CTF School 2020
В десятку лидеров соревнований по компьютерной безопасности Moscow CTF School 2020, которые состоялись в минувшее воскресенье, вошли три команды — участницы проекта «Кибершкола МГУ»

Все новости...

Юмор
А вы знаете как дятел добывает себе еду?

Окошки светятся

Что такое счастье





Репетиторы
Выбрать репетитора
Добавить репетитора


Частные объявления
В России стартует летний дистанционный кулинарный лагерь программы «Разговор о правильном питании»

Всероссийская Интернет-олимпиада по нанотехнологиям

Частный детский сад ЯЛичность Домодедово


Друзья и партнеры
Спортивная секция АЗБУКА КАРАТЕ

Преактум

Центр художественного и эстетического воспитания "Перспектива"

Консалтинговые услуги в подборе школы для Вашего ребенка
Гость сайта

Позвольте представить вам

«ЗЕЛЕНОЙ КИСТОЧКЕ» ИСПОЛНИЛОСЬ ТРИ ГОДА




День рождения всероссийского профориентационного соцпроекта отметили открытием выставки и презентацией короткометражного фильма в старинном деревянном особняке 1816 года
Подробнее

 
 
         
 

Статьи

  • Проект «Инженерно-космический класс»
    Инна Сухарева

  • НАШИ ДЕТИ НЕ МЕНЬШЕ ГРЕТЫ ТУНБЕРГ ЗАБОТЯТСЯ ОБ ЭКОЛОГИИ
    Валерия Трифонова

  • Топ-3 востребованных тем российской школы: инфраструктура, здоровье детей, качество обучения.


    • Советы родителям

    Чтобы «зацепить» школьников математикой, надо показать, для чего она нужна в жизни
    Заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института имени В.А. Стеклова РАН рассказал «ВО», почему разделение ЕГЭ по математике на базовый и профильный – это преступление, к чему приводит организация элитарных школ для одаренных и почему у учителей не остается сил на детей

    В «Артеке» прошла образовательная выставка, посвященная нанотехнологиям «Смотрите, это — НАНО»
    которую организовал Фонд инфраструктурных и образовательных программ (Группа РОСНАНО). «В наши задачи входило рассказать максимальному числу детей...

    В ЗАРЯДЬЕ ПРОШЕЛ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ ПРОЕКТА «ЗЕЛЕНАЯ КИСТОЧКА-2019»
    На торжественном открытии наградили 17 победителей проекта со всей России, создавших рисунки и проекты по экологии и охране труда

    		 




    Сейчас на форумах
    Всероссийская Интернет-олимпиада по нанотехнологиям Создано 31.05 в 22:32, Оргкомитет Олимпиады.

    Детский центр Kidstarter приглашает на занятия Создано 30.05 в 17:11, Татьяна .

    Семейный фестиваль «Краски детства» Создано 17.05 в 02:39, Olga Livanskaya .

    ММСО о дополнительном образовании для школьников Создано 17.05 в 02:25, Дирекция ММСО .

    Делимся с вами планами Третьяковской галереи на «Ночь музеев» Создано 15.05 в 20:11, отдел по связям с общественностью Третьяковской галереи.

    Весь форум...



    Помощь в выборе школы

    Помощь в выборе школы для Вашего ребенка

    Сделать правильный выбор – чрезвычайно сложно. Мы имеем многолетний опыт общения со школами, учениками и руководством школ и готовы поделиться им с Вами.

    Индивидуальное консультирование родителей, на котором мы ответим на все ваши вопросы, поможем найти ту школу, которая нужна именно вам!


    Помощь в выборе школы »


    Новинки
    Фонд развития Физтех-школ запускает проект «Поступить просто!» для школьников 10 и 11-х классов
    В рамках проекта методисты Фонда развития Физтех-школ (ФРФШ) проводят онлайн-занятия, на которых разбирают основные методы решения «задач с развернутым ответом» единого государственного экзамена

    ЕГЭ СТАРТУЕТ 8 ИЮНЯ
    На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект приказа министра просвещения РФ Сергея Кравцова и врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева.

    Все новинки...


    Подписаться на новости
    E-mail:

    Наше видео


    В разделе Наше видео мы размещаем видеоматериалы, связанные с жизнью нашего портала: видео награждения победителей наших конкурсов, видео о нас, о наших проектах и мероприятиях.

    Если у Вас есть интересное видео ваших детей, и Вы хотите поделиться им с посетителями нашего портала – мы с удовольствием разместим. Присылайте нам на info@edukids.ru

    Перейти к просмотру видеороликов »


    Наш конкурс

    Допиши рассказ

    Конкурс на знание английского языка для школьников 1-6 классов.

    Награждение победителей. ФОТО-ОТЧЁТ. »


    Наш опрос
    Дорогие родители! Что для Вас наиболее важно при выборе школы для своего ребенка?
    Месторасположение
    Качество обучения
    Стоимость
    Преподавательский состав
    Рекомендации друзей и знакомых
    Безопасность детей
    Связь с вузами
    Наличие профильных классов
    Качество питания
    Репутация директора школы
    (Статистика ответов)

       
    © 2002-2020
    Образование для детей
    www.edukids.ru
    		 Ваши предложения мы ждем по электронной почте
    webmaster@edukids.ru
    и по телефону: +7 (495) 545 63 67     		Размещение рекламы
    info@edukids.ru
    Телефон: +7 (495) 545 63 67
    Renew Design Сделано в Renew