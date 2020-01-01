Помощь в выборе школы для Вашего ребенка

Сделать правильный выбор – чрезвычайно сложно. Мы имеем многолетний опыт общения со школами, учениками и руководством школ и готовы поделиться им с Вами.

Индивидуальное консультирование родителей, на котором мы ответим на все ваши вопросы, поможем найти ту школу, которая нужна именно вам!