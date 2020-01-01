Поздравление Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова с Международным днём защиты детей
01 июня 2020, 08:00
Снова в школу: ученики в разных странах возвращаются за парты (фото)
Во многих странах речи об открытии школ пока не идет. Но в некоторых из них, где уровень заболеваемости COVID-19 значительно упал, учебные заведения начинают потихоньку оживать
В российских школах задумали отменить общие перемены
В российских школах после их открытия следует отменить общие перемены. Такую рекомендацию по организации работы образовательных учреждений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции выпустил Роспотребнадзор.
Минпросвещения РФ: планирующим поступать в вуз необходимо будет сдать два ЕГЭ по выбору
МОСКВА, 13 мая. Выпускники школ, которые намерены поступать в вуз, должны будут сдать два экзамена по выбору. Об этом сегодня заявил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко в интервью телеканалу «Росиия-24»
Минздрав рекомендовал перенести ЕГЭ
Единый госэкзамен (ЕГЭ) в российских школах из-за коронавируса нельзя будет провести в июне, его нужно перенести, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС
Власти ответили на предложение отменить ЕГЭ
Обеспечить честную и правильную приемную кампанию в российских вузах невозможно без проведения единого государственного экзамена
Три команды «Кибершколы МГУ» вошли в топ-10 соревнований Moscow CTF School 2020
В десятку лидеров соревнований по компьютерной безопасности Moscow CTF School 2020, которые состоялись в минувшее воскресенье, вошли три команды — участницы проекта «Кибершкола МГУ»
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Фонд развития Физтех-школ запускает проект «Поступить просто!» для школьников 10 и 11-х классов
В рамках проекта методисты Фонда развития Физтех-школ (ФРФШ) проводят онлайн-занятия, на которых разбирают основные методы решения «задач с развернутым ответом» единого государственного экзамена
ЕГЭ СТАРТУЕТ 8 ИЮНЯ
На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект приказа министра просвещения РФ Сергея Кравцова и врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева.
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